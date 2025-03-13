العراق يستعد لـ"أسوأ السيناريوهات" ويحدد 3 بدائل لغاز إيران

شفق نيوز/ أعلن مدير عام قسم الوقود في وزارة الكهرباء سعد جاسم، يوم الخميس، عن وضع خطط استباقية لما وصفه بـ"اسوأ السيناريوهات" التي قد يواجهها العراق بعد انقطاع الغاز الإيراني، ومن بينها الاستيراد من قطر وعُمان وتركمانستان.

وقال جاسم، في تصريحات اوردتها "فرانس برس" وترجمتها وكالة شفق نيوز: "في السابق، كنا نستورد فقط من إيران، ولكن هناك توجيهات حكومية وإرادة سياسية للاعتماد على مصادر متعددة للواردات، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار أسوأ السيناريوهات المحتملة، فإذا كان هناك انقطاع، فقد أعددنا بدائل".

وأضاف جاسم: "في المنطقة، قطر هي أكبر منتج للغاز الطبيعي، لقد قمنا بعدة زيارات، وهم مستعدون لمساعدة العراق بأسعار تفضيلية"، مبينا أن "سلطنة عمان أيضا خيار".

واشار الى أن "المفاوضات جارية أيضا لشراء الغاز من تركمانستان لتسليمه عبر خطوط الأنابيب عبر إيران"، لافتا الى ان "العراق يقوم بإنشاء محطتين عائمتين للغاز الطبيعي المسال في منطقة خور الزبير بجنوب البلاد"، معربا عن أمله في تشغيلهما بحلول يونيو حزيران المقبل".

واوضح المسؤول الحكومي، أن "هذه المرافق يمكن استخدامها لمعالجة ما بين 14 إلى 19 مليون متر مكعب (500 إلى 700 مليون قدم مكعب) يوميا"، مستدركا بالقول، أنه "إذا تمكنا من إنشاء وحدة ثالثة فإننا قد نصل إلى 800 إلى 900 مليون قدم مكعب"، منوها إلى أن هذا |من شأنه أن يساعد في تعويض النقص في الغاز الإيراني الذي يعتمد عليه جنوب العراق".

وانتهت يوم السبت، مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت يوم السبت، الإعفاء من العقوبات الذي سمح للعراق منذ 2018 بدفع ثمن الكهرباء لإيران، بينما تواصل واشنطن سياسة "أقصى الضغوط" على طهران. لكن تجارتهما الأكبر بكثير عبر الحدود هي الغاز، بحسب وكالة "رويترز".

ويوم الأحد الماضي، كشفت وزارة الكهرباء العراقية عن استعداداتها لفصل الصيف وخططها لتعويض نقص الغاز الإيراني بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء الاستثناء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز من إيران.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد العبادي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن فقدان الغاز المستورد من إيران سيؤثر بشكل كبير على منظومة الكهرباء في العراق، حيث يعني ذلك خسارة أكثر من 8000 ميغاواط، لكن الحكومة ووزارة الكهرباء وضعتا خطة شاملة لضمان عدم حدوث أزمة تجهيز خلال الصيف المقبل.