العراق يستعد لافتتاح مشروع "المُعجّل" الغازي في البصرة

تستعد وزارة النفط العراقية، صباح غد الأربعاء، لإطلاق المرحلة الأولى من "المشروع المُعجّل" لاستثمار الغاز في حقل بن عمر بمحافظة البصرة، ضمن خطة حكومية لزيادة إنتاج الغاز المحلي وتقليل الحرق ودعم منظومة الكهرباء الوطنية.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المشروع يُنفذ بإشراف مباشر من الوزارة عبر شركة غاز الجنوب، وبالتنسيق مع شركة المشاريع النفطية وشركة غاز البصرة، ويهدف إلى ربط منظومة أنابيب الغاز الجديدة الخاصة بحقل بن عمر ضمن شبكة تعزيز الإمدادات، بما يسمح بنقل ومعالجة كميات إضافية من الغاز المصاحب المستخرج من حقول بن عمر ومجنون وشمال الرميلة.

وأضاف أن المشروع يُعد من أبرز المشاريع العاجلة للوزارة خلال عام 2026، إذ سيوفر عند دخوله الخدمة نحو 70 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الخام، مع إنتاج يتراوح بين 500 و600 طن يومياً من الغاز السائل المخصص للاستهلاك المحلي، فضلاً عن تجهيز نحو 80 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الجاف لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب أكثر من 1800 برميل يومياً من المكثفات النفطية.

وبيّن إسماعيل أن المرحلة الأولى تتضمن تنفيذ خط أنابيب بطول 4.5 كيلومترات أُنجز بمدة قياسية، على أن تستكمل المرحلة الثانية بتمديد إضافي بطول 4 كيلومترات لزيادة الطاقة الاستيعابية وربط المنظومة بالكامل.

وأشار إلى أن المشروع سيسهم في إضافة نحو 600 طن يومياً من الغاز السائل إلى الإنتاج الوطني، وتقليل نسب حرق الغاز المصاحب، بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد الغازية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

وأكد أن حفل الإطلاق الرسمي سيقام في محطة بن عمر التابعة لشركة غاز الجنوب، بحضور مسؤولين حكوميين ووسائل إعلام محلية وأجنبية.

وكان رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني قد أقر، في الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء بتاريخ 3 حزيران / يونيو، توصية لجنة الضمانات السيادية بشأن مشروع حقل بن عمر في محافظة البصرة.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، في 7 كانون الثاني / يناير 2024، أهمية عقد استثمار وتطوير ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة 150 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، قابلة للإضافة بواقع 150 مليون قدم مكعب أخرى في المرحلة الثانية.