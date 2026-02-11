العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة للمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية الإيرانية

شفق نيوز - بغداد / انقرة

أظهر تقرير للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية للزراعة والمياه التابع لغرفة التجارة الإيرانية، أن العراق تصدّر قائمة الدول المستوردة للمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية الإيرانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني الجاري الذي ينتهي في آذار/ مارس 2026.

وبحسب التقرير، فقد استحوذ العراق على 39% من إجمالي حجم صادرات السلع الزراعية الإيرانية، فيما بلغت حصته 50% من صادرات الصناعات الغذائية، ليكون الشريك التجاري الأبرز لإيران في هذا القطاع.

بعد العراق، جاءت الإمارات بحصة 21% من إجمالي صادرات السلع الزراعية الإيرانية، تلتها روسيا بنسبة 10%، ثم باكستان بنسبة 5%، وأفغانستان بنسبة 4%.

كما شملت قائمة أبرز الوجهات، وهي: سلطنة عُمان، وتركمانستان، والهند وتركيا وقطر بحصص تراوحت بين 2 و3%.