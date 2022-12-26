العراق يستحصل أكثر من ثمانية مليارات دولار من تصدير نحو 100 مليون برميل في شهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مبينة أنها قاربت 100 مليون برميل وحققت أكثر من ثمانية مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 99 مليوناً و868 ألفاً و29 برميلاً، بإيرادات بلغت ثمانية مليارات و189 مليوناً و602 دولار.

وبينت ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 97 مليوناً و204 آلاف و696 برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليونين و363 ألفاً و20 برميلا.

وأوضحت الوزارة ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ 82.004 دولار، والكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 38 شركة عالمية من جنسيات عدة من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.