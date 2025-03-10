العراق يستجيب للطلب الأمريكي ويتجه نحو قطر وعُمان لتعويض حظر الغاز الإيراني

شفق نيوز/ أكد رئيس شركة غاز الجنوب العراقية، يوم الإثنين، أن البلاد تتطلع إلى قطر وعُمان باعتبارها خيارات محتملة لشراء الغاز بدلاً من طهران، بعد تحرك الولايات المتحدة لمنع واردات العراق من الكهرباء الإيرانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت يوم أمس الأول السبت، الإعفاء من العقوبات الذي سمح للعراق منذ 2018 بدفع ثمن الكهرباء لإيران، بينما تواصل واشنطن سياسة "أقصى الضغوط" على طهران. لكن تجارتهما الأكبر بكثير عبر الحدود هي الغاز، بحسب وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم، كشفت وزارة الكهرباء العراقية عن استعداداتها لفصل الصيف وخططها لتعويض نقص الغاز الإيراني بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء الاستثناء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز من إيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد العبادي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "فقدان الغاز المستورد من إيران سيؤثر بشكل كبير على منظومة الكهرباء في العراق، حيث يعني ذلك خسارة أكثر من 8000 ميغاواط، لكن الحكومة ووزارة الكهرباء وضعتا خطة شاملة لضمان عدم حدوث أزمة تجهيز خلال الصيف المقبل".

وأشار إلى أن "وزارة النفط ستستورد نحو 600 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) من الغاز المسال عبر إنشاء منصات عائمة في الموانئ العراقية، والتي ستنجز قبل الصيف المقبل، مما سيوفر نحو 4000 ميغاواط من الكهرباء"، لافتاً إلى "استمرار العمل بالاتفاقية الموقعة مع تركمانستان لاستيراد الغاز كبديل عن الغاز الإيراني".

وبشأن الربط الكهربائي مع الدول الخليجية، أوضح العبادي، أن "مشروع الربط الخليجي سينجز بطاقة تصل إلى 500 ميغاواط قبل حزيران المقبل، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي مع الأردن وتركيا لزيادة القدرة التوليدية".

ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، ويواجه تحديات في توفير بدائل كافية لضمان استقرار إمدادات الطاقة، خصوصاً خلال فترات الذروة الصيفية.

وفي بيان صدر مساء يوم أمس، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل والتز، ملف تعزيز وتعميق الشراكة الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، فيما أشار والتز إلى أن "إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق".

يذكر أن نائب رئيس لجنة الكهرباء في البرلمان العراقي، وليد السهلاني قال لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الأحد، أن انقطاع الغاز الإيراني، سيسبب خسارة 8 آلاف ميغاواط من منظومة الكهرباء في البلاد.

وانتهت يوم أمس الأول السبت، مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الأحد، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران.