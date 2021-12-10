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العراق يزيد 400 مقمق من إنتاج الغاز بحلول 2023

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-10T10:55:07+0000
العراق يزيد 400 مقمق من إنتاج الغاز بحلول 2023

شفق نيوز/ صرّح وزير النفط احسان عبد الجبار يوم الجمعة ان العام 2023 سيشهد اضافة 400 مقمق الى انتاج شركة غاز البصرة .

وقال عبد الجبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان عام 2023 سيشهد اضافة 400 مقمق لشركة غاز البصرة من معمل غاز ارطاوي من خلال استثمار 200 مقمق "مليون قدم مكعب قياسي" من الغاز كمرحلة أولى وبعد ستة أشهر ستتم اضافة 200 مقمق " مليون قدم مكعب قياسي "كمرحلة ثانية من خلال استثمار الغاز المصاحب من عدد من الحقول النفطية في محافظة البصرة، وهي (الرميلة والزبير وغرب القرنة)"، مبينا ان نسبة الانجاز المتحققة للمشروع قد بلغت " 65 ٪ "،

واوضح وزير النفط ان بداية العام 2023 ستشهد انخفاض تدريجياً كبيراً كميات للغاز المصاحب من جميع الحقول الانتاجية وهو الهدف الذي تعمل عليه شركات وزارة النفط وتلتزم به امام الحكومة والشعب، مشيرا إلى أن الأولوية الأولى لهذه المشاريع هي إيقاف حرق الغاز وايقاف استخدام الوقود الثقيل في إنتاج الطاقة الكهربائية والاولوية الثانية هي إيقاف او تقليل الاستيراد للغاز من الخارج.

واضاف وزير النفط أن الوزارة لديها مشاريع اخرى لاستثمار الغاز في حقول ميسان و ذي قار، مشيرا الى ان هذه المشاريع تهدف الى تقليل حرق الغاز والاستثمار الامثل لهذه الطاقة.

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