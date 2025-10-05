العراق يزيد واردات القمح من تركيا لتعويض تراجع الإنتاج المحلي

شفق نيوز- بغداد

يعتزم العراق زيادة وارداته من القمح التركي خلال الموسم الزراعي 2025-2026، في خطوة تهدف إلى تعويض انخفاض المحصول المحلي نتيجة ضعف هطول الأمطار هذا العام.

ووفقًا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، من المتوقع أن ترتفع واردات القمح العراقية إلى 3 ملايين طن متري، بزيادة قدرها 400 ألف طن متري مقارنة بالعام الماضي.

ويُعد العراق أكبر مستورد للدقيق التركي، وقد كثّف مؤخرًا دعمه للإنتاج المحلي من خلال توقيع عقود جديدة مع المطاحن المحلية وتوسيع برامج الدعم الحكومي، في محاولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد على المدى الطويل.

ويأتي هذا التحرك في وقتٍ تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات مناخية وتقلبات في أسعار الشحن، ما يرفع أهمية تأمين مصادر إمداد موثوقة للحبوب، خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي على القمح والدقيق في العراق.