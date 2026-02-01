العراق يزيد من إنتاج البنزين المحسن عالي الأوكتان

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط، يوم الأحد، عن "النجاح" الكامل لتشغيل وحدة التكسير بالعامل المساعد FCC في شركة مصافي الجنوب والمباشرة بعمليات إنتاج البنزين المحسن عالي الأوكتان.

وقال مدير عام شركة مصافي الجنوب حسام حسين ولي، في بيان للوزارة، ان عملية التشغيل النهائي تمت في مساء يوم أمس 31 كانون الثاني 2026.

وأشار الى أن هذا الإنجاز يضاف إلى الانجازات المتحققة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، و سيؤمن إنتاج 4200 متر مكعب من مادة البنزين المحسن عالي الأوكتان.

وقررت الحكومة العراقية، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2025، إيقاف استيراد وقود "البنزين، وزيت الغاز (الكاز)، والنفط الأبيض" وذلك لوصول الإنتاج المحلي منها إلى كميات تزيد على معدلات الاستهلاك المحلي.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم 25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن حكومته وضعت خطة توفر قرابة 10 مليارات دولار لخزينة الدولة من خلال إيقاف استيراد البنزين والمشتقات النفطية بعد تحقيق الاكتفاء في إنتاجها داخل العراق.