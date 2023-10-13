العراق يزيد من معدل إنتاج النفط لـ65 ألف برميل يومياً خلال شهر

العراق يزيد من معدل إنتاج النفط لـ65 ألف برميل يومياً خلال شهر
2023-10-13T11:31:16+00:00

شفق نيوز/ ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الجمعة، أن العراق زاد من معدل إنتاجه من النفط الخام إلى 65 ألف برميل يومياً خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن المنظمة بشأن معدل الإنتاج للدول الأعضاء في الشهر الماضي، فإن معدل إنتاج العراق للنفط بلغ 4 ملايين، و138 ألف برميل باليوم في شهر أيلول، بينما كان معدل الإنتاج في شهر آب/أغسطس 4 ملايين، و73 الف برميل يومياً.

ويشير التقرير، إلى أن العراق زاد 65 ألف برميل على معدل انتاجه للنفط في شهر أيلول مقارنة بشهر آب.

العراق يزيد من معدل إنتاج النفط لـ65 ألف برميل يومياً خلال شهر

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