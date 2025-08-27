العراق يزيد من صادراته النفطية تزامناً مع انخفاض أسعار الخام

شفق نيوز - أربيل

رفع العراق صادراته من النفط في يوليو 6% على أساس شهري إلى 104.75 ملايين برميل، على الرغم من انخفاض أسعار الخام قرابة 10% منذ بداية العام الجاري، في ظل مخاوف حيال الطلب جراء الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، وفقا لتقرير نشرته بـ"بلومبيرغ" اليوم الأربعاء.

وبحسب بيانات أوردتها شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، فإن إيرادات البلاد من الصادرات التي شملت المكثفات بلغت 7.18 مليار دولار. فيما هيمن خام البصرة على الكميات المشحونة للخارج من البلاد.

يأتي ارتفاع الصادرات في الوقت الذي أوردت فيه "بلومبرغ" الشهر الماضي أن العراق يتأهب لزيادة شحنات درجة نفط رئيسية في أغسطس، في إطار برنامج موسّع للتصدير يشير إلى أن الدولة تعمل على زيادة إنتاجها من الخام. يعول العراق بشكل أساسي على إيرادات الصادرات النفطية بشكل أساسي لتمويل معظم الميزانية.

والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعضو بتحالف "أوبك+" الذي قلص تخفيضات إنتاج النفط التي كان ينفذها منذ سنوات بهدف دعم أسواق الطاقة.

وزاد سعر النفط الذي يحتاجه العراق لتحقيق التعادل بين التوازن بين الإيرادات والمصروفات في ميزانيته لعام 2024 إلى 84 دولاراً للبرميل من 54 دولاراً في 2020 بحسب تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي.

ويتوقع الصندوق أن تسجل صادرات النفط العراقية 84.2 مليار دولار في 2025 انخفاضا من 99.2 مليار دولار في العام الماضي، على أن تتراجع إلى 79.2 مليار دولار في 2026.