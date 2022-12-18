العراق يزيد من حيازته للسندات الأمريكية إلى قرابة 38 مليار دولار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأحد، أن العراق زاد من حيازته للسندات الامريكية لأكثر من مليار دولار خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكرت الخزانة في أحدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر تشرين الاول من العام 2022 ارتفعت بمقدار 1.063 مليار دولار لتصل الى 37.968 مليار دولار بعد أن كانت 36.905 مليار دولار في شهر أيلول الماضي"، مبينة أن "هذه السندات ارتفعت بنسبة 86.27 % عن نفس الشهر من العام الماضي 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 20.4 مليار دولار".

واضافت ان "السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 26.363 مليار دولار وضمانات قصيرة الأجل بمقدار 11.605 مليار دولار"، مشيرة إلى أن "هذه السندات تمثل 0.51% من السندات العالم".

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة حيث بلغت 121.095 مليار دولار، وتأتي الإمارات ثانيا بـ 53.935 مليار دولار، ومن ثم الكويت ثالثا بواقع 50.285 مليار دولار، وبعدها العراق رابعا، وسلطنة عمان خامسا بواقع 6.948 مليارات دولار، ثم المغرب بواقع 3.761 مليارات دولار.

وأشارت الخزانة الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الأمريكية هي اليابان وبواقع 1.078.241 ترليون دولار، تليها الصين وبواقع 909.554 مليارات دولار تليها المملكة المتحدة وبواقع 638.539 مليار دولار، ومن ثم تأتي بلجيكا بواقع 327.294 مليار دولار".