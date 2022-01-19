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العراق يزيد من امداداته النفطية في شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-19T08:08:50+0000
العراق يزيد من امداداته النفطية في شهر

شفق نيوز/ أرتفع إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك من النفط بنحو 166 ألف برميل يوميًا خلال شهر كانون الاول، ليصل الى 27.882 مليون برميل يوميًا بدعم زيادة الإمدادات اربع دول بينها العراق.

وبحسب التقرير الشهري للمنظمة، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز فإن "الزيادات الأكبر جاءت من انغولا إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 85 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 1.166 مليون برميل يوميًا، تليها السعودية مسجلة زيادة قدرها 61 الف برميل يوميا".

وزاد العراق انتاجه بمقدار 28 الف برميل يوميا ليصل الى 4,270 ملايين برميل يوميا وبنفس الزيادة جاءت الامارات ايضا وبواقع 28 الف برميل يوميا، وجاءت باقي الدول بزيادات اقل حيث بلغت الزيادة من نفط الكويت بواقع 21 الف برميل يوميا وفنزويلا بواقع 20 الف برميل يوميا، حسب التقرير.

وكما يشير التقرير، إلى أن أكبر انخفاض جاء من ليبيا، حيث تراجعت الشحنات بمقدار 84 ألف برميل يوميًا ، ليصل انتاجها الى 1.053 مليون برميل يوميا، تليها نيجيريا بمقدار 43 الف برميل يوميا.

وتوقعت منظمة الدول المصدرة للنفط استقرار الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 5.7 ملايين برميل يوميًا، بمتوسط 96.6 مليون برميل في اليوم.

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