العراق يزيد صادراته النفطية الى أوروبا

شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الثلاثاء، عن زيادة صادراتها النفطية الى أوروبا بعد منافسة في الاسواق الاسيوية.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" نقلا عن مصدر في الشركة، إن "سومو بدأت في زيادة الصادرات إلى أوروبا في شهر حزيران/ يونيو الماضي"، مضيفا أن "العراق عدل تدفقات الصادرات نتيجة زيادة المنافسة في الأسواق الآسيوية".

واضاف انه "يمكن إعادة توجيه المزيد من صادرات النفط الخام إلى أوروبا إذا لزم الأمر".

وكثفت الهند والصين مشترياتهما من النفط الروسي مع تجنب مستوردي النفط الغربيين التجارة مع موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي، والذي وصفته بأنه "عملية عسكرية خاصة".