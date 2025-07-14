العراق يزيد أسعار البيع الرسمية للنفط خلال آب لأوروبا وآسيا والأمريكتين

شفق نيوز- بغداد

رفعت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يوم الاثنين، الفارق الرسمي في سعر البيع للخامات المحملة في أغسطس/آب إلى آسيا وأوروبا ومعظم الدرجات إلى أمريكا الشمالية والجنوبية.

وكان الاستثناء هو سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى أميركا الشمالية والجنوبية، والذي تم تخفيضه إلى خصم قدره 1.15 دولار للبرميل مقابل مؤشر أسعار النفط الآسيوي لشهر أغسطس/آب من خصم قدره 1.05 دولار للبرميل في يوليو/تموز.

وبالنسبة للمشترين الآسيويين، حددت شركة التسويق الحكومية، الفارق لخام البصرة المتوسط المحمل في أغسطس/آب عند 1.35 دولار للبرميل عن متوسط تقييمات بلاتس عمان/دبي، ارتفاعا من 30 سنتا للبرميل في يوليو.

وتم تحديد سعر خام البصرة الثقيل لآسيا عند خصم 1.70 دولار للبرميل، ارتفاعا من خصم 2.70 دولار للبرميل في يوليو.

بالنسبة لأوروبا، ارتفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى سالب 55 سنتًا للبرميل مقارنةً بخام برنت المُؤرخ، من سالب 1.30 دولار للبرميل في يوليو، وخام البصرة الثقيل إلى سالب 3.15 دولار للبرميل مقارنةً بسالب 3.65 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها. وحُدد سعر خام كركوك المُرسل إلى أوروبا عند 2.90 دولار للبرميل، ارتفاعًا من 1.90 دولار للبرميل في يوليو.

أما بالنسبة لمشتري أمريكا الشمالية والجنوبية، حُدِّد سعر خام البصرة الثقيل لشهر أغسطس/آب بخصم قدره 5.10 دولار أمريكي للبرميل، ارتفاعًا من 5.20 دولار أمريكي للبرميل في يوليو/تموز، وحُدِّد سعر خام كركوك المتجه إلى المنطقة عند 1.50 دولار أمريكي للبرميل لشهر أغسطس/آب، دون تغيير عن يوليو/تموز.

والعراق هو ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، ويشهد الإنتاج ارتفاعا مع أعضاء آخرين في تحالف أوبك+ الذي يضم روسيا أيضا.

ومن المقرر أن ترتفع حصة إنتاج العراق إلى 4.171 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب المقبل، كجزء من اتفاق أوبك+ الذي أُعلن عنه في 5 يوليو/تموز الجاري، في حين بلغ الإنتاج في يونيو/حزيران الماضي 4.03 مليون برميل يوميًا.