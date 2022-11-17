العراق يزيد حيازته للسندات الامريكية بأكثر من مليار و250 مليون دولار في شهر

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، أن العراق زاد من حيازته للسندات الامريكية لأكثر من مليار و250 مليون دولار خلال شهر ايلول الماضي.

وذكرت الخزانة في أحدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر ايلول من عام 2022 ارتفعت بمقدار 1.275 مليار دولار لتصل الى 36.905 ملياراً بعد أن كانت 35.630 مليار دولار في شهر آب الماضي"، مبينة ان "هذه السندات ارتفعت بنسبة 51.35 % عن نفس الشهر من العام الماضي 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 18 مليار دولار".

واضافت ان "السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 25.346 مليار دولار وضمانات قصيرة الأجل بمقدار 11.559 مليار دولار"، مشيرة إلى أن "هذه السندات تمثل 0.49% من السندات العالم".

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة حيث بلغت 120.997 مليار دولار، وتأتي الكويت ثانيا بواقع 49.923 مليار دولار، وتأتي الإمارات ثالثا 48.259 مليار دولار، ومن ثم العراق رابعا، وعمان خامسا بواقع 7.044 مليارات دولار، ثم المغرب بواقع 3.739 مليارات دولار.

واشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.120.184 تريليون دولار، تليها الصين وبواقع 933.579 مليار دولار تليها المملكة المتحدة وبواقع 663.287 مليار دولار، ومن ثم تأتي بلجيكا بواقع 325.085 مليار دولار".