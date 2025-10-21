العراق يزوّد الأردن بـ117 ألف برميل نفط خلال 9 أيام

شفق نيوز- عمان

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، يوم الثلاثاء، استقبال 117.18 ألف برميل من النفط الخام العراقي من 11 حتى 19 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وذكرت الوزارة أن مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء استقبلت هذه الكمية استكمالاً لمذكرة التفاهم السابقة الموقعة بين حكومتي الأردن والعراق والتي جرى تمديدها بتاريخ 17 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبحسب المذكرة، يأتي هذا الإجراء لاستكمال الكميات التي لم يتم تحميلها خلال الفترة الماضية لأسباب لوجستية، إذ جرى استئناف التحميل بتاريخ الخامس من الشهر الحالي ويستمر حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل ولحين استكمال الكميات المتفق عليها، وبما يضمن استمرارية تزويد الأردن بجزء من احتياجاته من النفط الخام وفق التفاهمات المبرمة بين الجانبين.

وقالت وزارة الطاقة الأردنية إن المباحثات جارية مع الجانب العراقي لتمديد أو تجديد مذكرة التفاهم لمدة عام إضافي بعد انتهاء العمل بها بتاريخ 26 حزيران/ يونيو الماضي، وبالشروط والمواصفات ذاتها الواردة في الاتفاقية السابقة، وبما يعزز التعاون المشترك في مجال الطاقة بين البلدين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المستمر بين الأردن والعراق في قطاع الطاقة، وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن الطاقي للأردن.