العراق يزود الهند بأكثر من ثلث احتياجاتها من النفط الخام

شفق نيوز/ قال مسؤول حكومي هندي، إن العراق يزود الهند باكثر من ثلث احتياجاتها من النفط الخام.

وذكرت وكالة "رويترز" للانباء نقلا عن المسؤول الحكومي الهندي ان "الهند تشتري معظم نفطها من الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة برزت باعتبارها رابع أكبر مصدر، وسترتفع الإمدادات هذا العام بشكل كبير منها"، مبينا إن "حصة الولايات المتحدة في السوق الهندية سترتفع إلى 8٪ هذا العام".

واضاف ان "العراق يأتي في مقدمة الدول النفطية التي تستورد منها الهند حيث يغطي احتياجات الهند بنسبة 23 بالمئة تليها السعودية بنسبة 18 بالمئة والإمارات العربية المتحدة بنسبة 11 بالمئة".

واشار المسؤول الهندي الى ان بلاده "ترحب بالعروض المنافسة لمبيعات النفط بما في ذلك من موسكو، خاصة عندما قفزت الأسعار العالمية، دافعًا عن قرار الشراء من روسيا"، مشيرا الى ان "الدول الأوروبية تواصل استيراد النفط والغاز الروسي، ولا يمكن منع الهند من القيام بذلك أيضًا".