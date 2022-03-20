سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يزود الهند بأكثر من ثلث احتياجاتها من النفط الخام

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-20T06:36:04+0000
العراق يزود الهند بأكثر من ثلث احتياجاتها من النفط الخام

شفق نيوز/ قال مسؤول حكومي هندي، إن العراق يزود الهند باكثر من ثلث احتياجاتها من النفط الخام.

وذكرت وكالة "رويترز" للانباء نقلا عن المسؤول الحكومي الهندي ان "الهند تشتري معظم نفطها من الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة برزت باعتبارها رابع أكبر مصدر، وسترتفع الإمدادات هذا العام بشكل كبير منها"، مبينا إن "حصة الولايات المتحدة في السوق الهندية سترتفع إلى 8٪ هذا العام".

واضاف ان "العراق يأتي في مقدمة الدول النفطية التي تستورد منها الهند حيث يغطي احتياجات الهند بنسبة 23 بالمئة تليها السعودية بنسبة 18 بالمئة والإمارات العربية المتحدة بنسبة  11 بالمئة".

واشار المسؤول الهندي الى ان بلاده "ترحب بالعروض المنافسة لمبيعات النفط بما في ذلك من موسكو، خاصة عندما قفزت الأسعار العالمية، دافعًا عن قرار الشراء من روسيا"، مشيرا الى ان "الدول الأوروبية تواصل استيراد النفط والغاز الروسي، ولا يمكن منع الهند من القيام بذلك أيضًا".

related

العراق أكبر مورد نفط للهند خلال شهر

Date: 2021-07-17 06:33:21
العراق أكبر مورد نفط للهند خلال شهر

ارتفاع إجمالي الصادرات النفطية العراقية الى الصين لأكثر من النصف

Date: 2021-12-08 06:20:09
ارتفاع إجمالي الصادرات النفطية العراقية الى الصين لأكثر من النصف

قفزة كبيرة في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

Date: 2021-10-17 05:51:46
قفزة كبيرة في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

الشركات الصينية الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر

Date: 2021-06-27 06:14:44
الشركات الصينية الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر

تراجع في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

Date: 2021-07-18 06:11:51
تراجع في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

بعد اتفاق اوبك العراق يحدد سقف انتاجه من النفط

Date: 2019-12-06 17:08:46
بعد اتفاق اوبك العراق يحدد سقف انتاجه من النفط

العراق خامسا.. تعرف على أكبر الدول إنتاجا للنفط لعام 2020

Date: 2021-07-12 08:21:52
العراق خامسا.. تعرف على أكبر الدول إنتاجا للنفط لعام 2020

العراق يتراجع مرتبتين ويصبح خامس أكبر مصدر للنفط إلى الصين

Date: 2021-12-22 10:42:51
العراق يتراجع مرتبتين ويصبح خامس أكبر مصدر للنفط إلى الصين