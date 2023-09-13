العراق يرفع واردات أمريكا من النفط إلى "رقم قياسي"

شفق نيوز/ ارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام في شهر أب الماضي، بفعل الإيرادات النفطية من العراق ودول أمريكا اللاتينية.

وبحسب تقرير لمنظمة أوبك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "واردات الولايات المتحدة من النفط في أغسطس/آب الماضي قفزت إلى أعلى مستوى منذ أربع سنوات".

وأوضح تقرير أوبك، أن "الاقتصاد الأكبر عالمياً (أمريكا)، استورد الشهر الماضي ما معدله 6.9 ملايين برميل يومياً، جاءت معظمها من العراق ودول أمريكا اللاتينية".

وأضاف أنه "وفقا لأحدث البيانات الشهرية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، ظلت كندا على حالها أكبر مورد للخام في شهر حزيران بحصة قدرها 58%، واحتلت المكسيك المركز الثاني بنسبة 13% تليها المملكة العربية السعودية الثالث بنسبة 6% والعراق 4%".

واستناداً إلى بيانات شركة "كبلر" (Kpler)، قفزت واردات الولايات المتحدة من الخام في أغسطس/آب بمقدار نصف مليون برميل عن الشهر المماثل من العام الماضي، بما يمثل زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي، كما شهدت تلك الواردات ارتفاعاً أيضاً على أساس شهري عن يوليو/تموز 2023 بمعدل 300 ألف برميل يومياً.