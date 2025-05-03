العراق يرفع إنتاج النفط لأكثر من 400 ألف برميل يومياً

شفق نيوز/ قررت الدول الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، زيادة إنتاج النفط 411 ألف برميل يوميًا في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وتضمن قائمة الدول كل من (العراق، والسعودية، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان).

وأفاد بيان وزارة الطاقة السعودية: "في ضوء أساسيات السوق الايجابية الحالية، والتي تتمثل في انخفاض المخزونات النفطية، ووفقًا للقرار المُتفق عليه في 5 ديسمبر/كانون الأول 2024، بشأن بدء الاستعادة التدريجية والمرنة للتعديلات التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران 2025، ستقوم الدول الثماني بتنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميًا في شهر يونيو/حزيران 2025، مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في مايو/أيار 2025".

وحسب البيان، يُعادل ذلك ثلاث زيادات شهرية كما هو موضح في الجدول المرفق. ويمكن إيقاف هذه الزيادات التدريجية أو عكسها حسب تطورات أوضاع السوق. وتوفر هذه المرونة للدول إمكانية الاستمرار في دعم استقرار سوق البترولية.

كما أشارت الدول الأعضاء إلى أن هذا الإجراء سيتيح الفرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض عن الفترات السابقة.

وأكدت الدول الثماني مجددًا التزامها الجماعي الكامل بالامتثال لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج التي تقرر أن تتم مراقبتها من قِبل اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) خلال اجتماعها الثالث والخمسين المنعقد في 3 أبريل/نيسان 2024. كما جددت الدول تأكيدها على نيتها في التعويض الكامل عن أي كميات تم إنتاجها بما يزيد عن المقرَّر منذ يناير/كانون الثاني 2024.

وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومستوى الامتثال وآليات التعويض. ومن المقرر أن تعقد اجتماعًا في 1 يونيو/حزيران 2025 لتحديد مستويات الإنتاج لشهر يوليو/تموز.