العراق يرفع إنتاجه النفطي مع تعافي إمدادات أوبك في حزيران

شفق نيوز- بغداد

شهدت أسواق النفط تعافياً في إمدادات منظمة أوبك خلال شهر يونيو/حزيران، مع استئناف دول الخليج ضخ كميات إضافية بعد الاضطرابات التي رافقت الحرب الإيرانية والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وكان العراق من بين الدول التي رفعت إنتاجها النفطي خلال الشهر.

وارتفع إنتاج أوبك بمقدار 3.3 مليون برميل يومياً على أساس شهري ليصل إلى 19.43 مليون برميل يومياً، فيما سجلت الكويت وإيران أكبر الزيادات في الإنتاج، إلى جانب ارتفاع الإمدادات من السعودية والعراق ونيجيريا وليبيا، بحسب مسح أجرته رويترز.

وأشار المسح إلى أن إنتاج أوبك في يونيو/حزيران يمثل تعافياً من أدنى مستوى شهري سجلته المنظمة منذ عام 2000 على الأقل، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من الحصص الإنتاجية المستهدفة. كما أن مستويات الإنتاج الحالية تبقى دون المستويات المسجلة خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020 عندما انهار الطلب العالمي على النفط.

وخلص إلى أن سبعة أعضاء في تحالف أوبك+، الذي يضم روسيا ودولاً منتجة أخرى، كانوا قد اتفقوا على زيادة الإنتاج خلال يونيو، إلا أن الحرب الإيرانية عطلت تنفيذ تلك الزيادات بشكل كامل.