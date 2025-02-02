العراق يرفع صادراته النفطية لأمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، ارتفاع صادات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.981 مليون برميل يوميا منخفضة بمقدار 92 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.073 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت 336 الف برميل يوميا مرتفعة بمقدار 118 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 218 ألف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.716 مليون برميل يوميا، تلتها المكسيك بمتوسط 521 ألف برميل يوميا، ثم السعودية بمتوسط 417 ألف برميل يومياً، ومن فنزويلا بمتوسط 319 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا كانت بمعدل 283 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل 114 ألف برميل يوميا، والاكوادور 102 ألف برميل يومياً، وأخيراً نيجيريا بمعدل 92 ألف برميل يوميا".