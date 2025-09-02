العراق يرفع صادراته النفطية إلى آسيا وسط تقلبات أسعار الخام

شفق نيوز- بغداد

شهدت واردات آسيا من النفط الخام ارتفاعا في شهر آب/أغسطس، مع مساهمة كبيرة للخام العراقي، وفق بيانات LSEG لأبحاث النفط.

ووصلت الواردات إلى 27.18 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 24.91 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز، وأيضًا أعلى من 26.39 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب 2024.

ووفق محللين فإن جزءا من هذا التعافي يعود إلى انخفاض أسعار النفط بين مايو/أيار ومنتصف حزيران/يونيو، حيث سجل خام برنت أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 58.50 دولار للبرميل، ما شجع مصافي التكرير في الصين والهند على زيادة مشترياتها من الخام العراقي قبل أن ترتفع الأسعار مجددًا بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما فيها التوترات بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران.

وتظهر البيانات، أن العراق استفاد من كونه مورّد حساس للأسعار، إذ يمكن للمشترين الآسيويين تعديل وارداتهم استجابةً لتقلبات الأسعار، ما يعزز التدفقات الإيرادية للبلاد. من يناير حتى أغسطس 2025، بلغت واردات النفط الآسيوية من العراق ما يزيد بنحو 510 آلاف برميل يوميًا عن نفس الفترة في 2024، وهو ما يعكس استمرار الطلب على الخام العراقي رغم التقلبات الشهرية.

على صعيد عالمي آخر، سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال (LNG) من الولايات المتحدة ارتفاعًا في أغسطس، مع زيادة الطلب من آسيا وأوروبا، نتيجة انخفاض المخزونات في الشتاء السابق وارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية، مما يسلط الضوء على التنافس المستمر بين موردي الطاقة الرئيسيين في تلبية احتياجات الأسواق الآسيوية.