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العراق يرفع سعر نفطه المصدّر إلى الأردن

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-03T06:34:12+0000
العراق يرفع سعر نفطه المصدّر إلى الأردن

شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، يوم الأحد، أن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن ارتفع ليبلغ أكثر من 107 دولارات للبرميل الواحد خلال شهر حزيران الماضي بعد المباشرة للشهر الثالث على التوالي بتصدير النفط إلى هذا البلد المجاور خلال العام الحالي.

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن بأقل من 6 دولارات فقط عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ أكثر من (113.70 ) دولاراً، بحسب الاحصائية الصادرة عن الوزارة بعد ان باع بسعر يقل بـ 15 دولارا عن السعر الرسمي خلال شهر آيار.

وقالت سومو في احصائية على موقعها واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر حزيران الماضي بلغ 299 الفاً و 760 برميلاً"، مبينة أن "معدل التصدير بلغ 10 الاف برميل يوميا".

واضافت الشركة ان "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 107.70 دولارات"، مبينة ان "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 32 مليوناً و284 الفاً و152 دولاراً".

وكان الأردن قد تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل أن يوقفها في شهر شباط العام 2022 نتيجة انتهاء العقد لتتم المباشرة مرة أخرى في نيسان الماضي.

يذكر أن العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الشاحنات الحوضيات و بمعدل تقريبي يصل 10 آلاف برميل يوميا.

واعلنت وزارة النفط يوم الجمعة عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر حزيران، مبينة انها بلغت 101 مليون ، و (191) الفا، و( 236 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (11,505) مليار دولار" .

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