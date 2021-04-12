سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يرفع سعر خامي البصرة الخفيف والمتوسط لآسيا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-12T19:08:43+0000
العراق يرفع سعر خامي البصرة الخفيف والمتوسط لآسيا

شفق نيوز/ كشفت وثيقة لأسعار النفط، يوم الاثنين، عن رفع العراق سعر خام البصرة الخفيف في شحنات أيار إلى آسيا بزيادة 1.40 دولار للبرميل مقارنة بخامي عمان دبي، وبزيادة 0.10 دولار عن الشهر السابق.

وبحسب الوثيقة التي نشرتها وكالة رويترز، تحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط في شحنات أيار عند 0.60 دولار فوق خامي عمان/دبي، بارتفاع 0.50 دولار عن الشهر السابق.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الثقيل في شحنات أيار بخصم 0.90 دولار عن خامي عمان/دبي مما يشكل ارتفاعا 0.50 دولار عن الشهر السابق.

ورفعت السعودية سعر خامها العربي الخفيف للسوق الآسيوية 0.4 دولار للبرميل في أيار مقارنة مع نيسان، وخفضت السعر للسوقين الأمريكية والأوروبية 0.1 و0.2 دولار للبرميل على الترتيب، وفقا لبيان من شركة أرامكو السعودية للنفط.

وناقشت "أوبك+" في الاجتماع الأخير ما إذا كانت ستبقي على التخفيضات الكبيرة لإنتاج النفط أم ستخففها، وقالت إنه يتعين الإبقاء على أسعار الطاقة في المتناول.

related

خام البصرة يسجل أعلى سعر بخامات اوبك

Date: 2021-04-08 06:29:17
خام البصرة يسجل أعلى سعر بخامات اوبك

خام البصرة الخفيف يقفز فوق 66 دولاراً للبرميل

Date: 2021-02-25 08:21:41
خام البصرة الخفيف يقفز فوق 66 دولاراً للبرميل

خام البصرة الخفيف ينخفض الى 64 دولاراً للبرميل

Date: 2021-02-27 08:04:38
خام البصرة الخفيف ينخفض الى 64 دولاراً للبرميل

انخفاض سعر خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

Date: 2021-03-16 06:34:18
انخفاض سعر خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

سعر خامي البصرة يسجلان ارتفاعاً

Date: 2021-03-23 06:35:56
سعر خامي البصرة يسجلان ارتفاعاً

انخفاض سعر خامي البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-03-24 06:30:02
انخفاض سعر خامي البصرة الخفيف والثقيل

معاودة ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف وانخفاض الثقيل

Date: 2021-03-25 06:42:30
معاودة ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف وانخفاض الثقيل

ارتفاع خام البصرة بصنفيه

Date: 2021-03-30 08:05:26
ارتفاع خام البصرة بصنفيه