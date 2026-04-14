العراق يرفع أسعار خام البصرة إلى آسيا

شفق نيوز- البصرة

رفع العراق أسعار خام البصرة "المتوسط" المتجه إلى الأسواق الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعلاوة تقارب 1.70 دولار للبرميل، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من موجة ارتفاع أسعار النفط العالمية وتعزيز الإيرادات النفطية.

ويأتي هذا التحرك في وقت سجل فيه خام البصرة المتوسط نحو 119 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات الإمدادات، ما يعزز موقع النفط العراقي في الأسواق الآسيوية ويمنحه فرصة أكبر لزيادة حصته السوقية.