العراق يرفع حيازته من السندات الأميركية إلى 42 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية ضمن نظام "Treasury International Capital (TIC)"، يوم الاثنين، أن إجمالي حيازة العراق من السندات الأميركية بلغ نحو 42 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، بعد أن كانت 41.1 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره نحو 0.9 مليار دولار.

وتابعت وكالة شفق نيوز، تلك البيانات التي أظهرت أن حيازة العراق من السندات طويلة الأجل بلغت 40.8 مليار دولار، فيما وصلت السندات قصيرة الأجل إلى نحو 1.2 مليار دولار، ليبلغ الإجمالي 42 مليار دولار.

وأظهر الجدول الشهري لعام 2025 استمرار الارتفاع التدريجي في حيازة السندات طويلة الأجل، مقابل استقرار نسبي للسندات قصيرة الأجل، إذ بدأ العام بإجمالي نحو 39.85 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 42 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول.

وبالمقارنة مع العام الماضي، الذي بلغ فيه إجمالي حيازة العراق من السندات الأميركية نحو 23.4 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2024، يظهر ارتفاع سنوي يقارب 79% خلال عام واحد، مدفوعاً بالتركيز على السندات طويلة الأجل.