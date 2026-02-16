العراق يرفع حيازته من السندات الأميركية بأكثر من مليار دولار

شفق نيوز- متابعة خاصة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، ارتفاع حيازة العراق من السندات الأميركية بأكثر من مليار دولار، لتصل إلى نحو 40.8 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2025.

وبحسب بيانات رسمية للخزانة الأميركية، أخضعتها وكالة شفق نيوز للتدقيق والتحليل، فإن "حيازة العراق من سندات الخزانة الأميركية لشهر ديسمبر/كانون الأول 2025 ارتفعت بمقدار 1.1 مليار دولار، لتصل إلى 40.8 مليار دولار، بعد أن كانت 39.7 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه".

وأضافت، أن هذه الحيازة ارتفعت بنسبة 74% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2025، عندما بلغت حيازة العراق من السندات 23.4 مليار دولار.

وعربياً، تصدّرت السعودية الدول الأكثر حيازة للسندات الأميركية بقيمة 148.8 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ101 مليار دولار، ثم الكويت ثالثاً بـ50.3 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى أن أكثر الدول حيازة للسندات الأميركية هي اليابان بقيمة 1.202 تريليون دولار، تليها المملكة المتحدة بـ888 مليار دولار، ثم الصين بـ682 مليار دولار، ومن بعدها بلجيكا بـ481 مليار دولار.

وبلغ مجموع حيازة الدول من السندات الأميركية في ديسمبر/كانون الأول 2025 نحو 9.355.4 تريليون دولار، بزيادة قدرها 736.1 مليار دولار عن مستواها في الشهر ذاته من عام 2024، البالغ 8.619.3 تريليون دولار.