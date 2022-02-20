العراق يرفع حيازته من السندات الأمريكية إلى اكثر من مليار دولار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الاحد، عن ارتفاع حيازة العراق من السندات الامريكية إلى أكثر من 1.250 مليار دولار خلال شهر كانون الأول الماضي.

وقالت الخزانة في أحدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "حيازة العراق من السندات الخزانة الأمريكية لشهر كانون الاول من العام 2021 ارتفعت بمقدار 1.264 مليار دولار وبنسبة 5.95% لتصل الى 22.502 مليار دولار بعد ان كانت 21.238 مليار دولار في شهر تشرين الثاني الماضي"، مبينة ان " هذه السندات ارتفعت ايضا عن نفس الشهر من العام الماضي 2020 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 17.1 مليار دولار".

واضافت ان "السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 9.602 مليارات دولار وضمانات قصيرة الأجل بمقدار 12.900 مليار دولار"، مشيرة الى ان هذه السندات تمثل 0.4% من سندات العالم.

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة والتي رفعتها لتصل الى 118,988 مليار دولار، وتأتي الكويت ثانيا بواقع 46,384 مليار دولار، وتاتي الامارات ثالثا 44,759 مليارا، ومن ثم العراق رابعا، وعمان خامسا بواقع 5,403 مليارات دولار، ثم المغرب بواقع 3,763 مليارات دولار.

واشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1,304,040 ترليون دولار تليها الصين وبواقع 1,068,746 ترليون دولار تليها المملكة المتحدة وبواقع 647,363 مليار دولار، ومن ثم تأتي ايرلندا بواقع 334,325 مليار دولار".