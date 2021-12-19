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العراق يرفع حيازته من السندات الامريكية لأكثر من 20 مليار دولار في شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-19T07:07:42+0000
العراق يرفع حيازته من السندات الامريكية لأكثر من 20 مليار دولار في شهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم الاحد، عن ارتفاع حيازة العراق من السندات الامريكية بأكثر من ملياري دولار لتصل الى 20.364 مليار دولار خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وقالت الخزانة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "حيازة العراق من السندات الخزانة الامريكية لشهر تشرين الاول ارتفعت بمقدار 2.410 مليار دولار وبنسبة 13.55% لتصل الى 20.364 مليار دولار بعد ان كانت 17.954 مليار دولار في شهر أيلول الماضي".

مبينة ان " هذه السندات انخفضت عن نفس الشهر من العام الماضي 2020 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 21.6 مليار دولار".

واضافت ان "السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 9.028 مليارات دولار وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 11.336 مليار دولار"، مشيرة إلى أن هذه السندات تمثل 0.2% من السندات العالم.

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الاكثر حيازة وبواقع 116.4 مليار دولار وتأتي بعدها الامارات بواقع 53 مليار دولار وتأتي الكويت ثالثا بواقع 45.9 مليار دولار ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 5 مليار دولار، ثم المغرب بواقع 3.7 مليار دولار.

واشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.320 ترليون دولار تليها الصين وبواقع 1.065 ترليون دولار تليها بريطانيا وبواقع 579 مليار دولار".

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