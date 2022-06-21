العراق يرفع حيازته من السندات الامريكية لأكثر من ملياري دولار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم، الثلاثاء، عن ارتفاع حيازة العراق من السندات الامريكية بأكثر من ملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.

وقالت الخزانة في احدث جدول لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "حيازة العراق من السندات الخزانة الامريكية لشهر نيسان من عام 2022 ارتفعت بمقدار 2 مليار و107 ملايين دولار وبنسبة 8.04 % لتصل الى 28.310 مليار دولار بعد ان كانت 26.203 مليارا في شهر اذار الماضي"، مبينة ان "هذه السندات ارتفعت ايضا عن نفس الشهر من العام الماضي 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 19.3 مليار دولار".

واضافت ان "السندات العراقية منها ضمانات طويلة الامد بمقدار 12.405 مليار دولار، وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 15.905 مليار دولار"، مشيرة الى ان "هذه السندات تمثل 0.4% من السندات العالم".

وعربياً تأتي السعودية في مقدمة الدول الاكثر حيازة حيث بلغت 115.743 مليار دولار، والكويت ثانياً بواقع 46.134 مليار دولار، والامارات ثالثا 41.739، ومن ثم العراق رابعا، وعُمان خامسا بواقع 5.993 مليار دولار، ثم المغرب بواقع 3.697 مليار دولار، بحسب بيان الخزانة الامريكية.

واشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.218.517 ترليون دولار، تليها الصين وبواقع 1.003.409 ترليون دولار، تليها المملكة المتحدة وبواقع 612.695 مليار دولار، ومن ثم تأتي ايرلندا بواقع 309.630 مليارات دولار".