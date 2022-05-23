العراق يرفع حيازته من السندات الامريكية لأكثر من ملياري دولار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم الاثنين، عن ارتفاع حيازة العراق من السندات الامريكية لأكثر من ملياري دولار خلال شهر اذار/ مارس الماضي.

وقالت الخزانة في احدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر اذار من عام 2022 ارتفعت بمقدار مليارين و117 مليون دولار بنسبة 8.79% لتصل الى 26.203 مليار دولار بعد ان كانت 24.086 مليار دولار في شهر شباط الماضي".

وبينت ان "هذه السندات ارتفعت ايضا عن نفس الشهر من العام الماضي 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 17.8 مليار دولار".

واضافت ان "السندات العراقية منها ضمانات طويلة الامد بمقدار 11,348 مليار دولار وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 14,855 مليار دولار"، مشيرة الى ان "هذه السندات تمثل 0.3% من سندات العالم".

وعربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الاكثر حيازة للسندات الامريكية ورفعت حيازتها لتصل الى 115.461 مليار دولار، وتأتي الكويت ثانيا بواقع 46.815 مليار دولار، والامارات ثالثا 45.640، ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 5.690 مليار دولار، ثم المغرب بواقع 3.672 مليار دولار.

واشارت الوزارة الامريكية الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان بواقع 1.232.382 ترليون دولار، تليها الصين بواقع 1.039.590 ترليون دولار، والمملكة المتحدة بواقع 634.948 مليار دولار، ومن ثم تأتي ايرلندا بواقع 315.858 مليار دولار".