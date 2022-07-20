سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يرفع حيازته من السندات الامريكية بأكثر 4.5 مليار دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-20T06:40:17+0000
العراق يرفع حيازته من السندات الامريكية بأكثر 4.5 مليار دولار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم، الاربعاء، عن ارتفاع حيازة العراق من السندات الامريكية بأكثر من 4.5 مليارات دولار خلال شهر أيار الماضي.

وقالت الخزانة في أحدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "حيازة العراق من السندات الخزانة الأمريكية لشهر ايار من عام 2022 ارتفعت بمقدار 4 مليارات و584 مليون دولار وبنسبة 13.94 % لتصل الى 32.894 مليار دولار بعد ان كانت 28.310 مليار دولار في شهر نيسان الماضي، مبينة ان "هذه السندات ارتفعت أيضا عن نفس الشهر من العام الماضي 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 20.9 مليار دولار".

واضافت ان "السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 15.485 مليار دولار وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 17.409 مليار دولار"، مشيرة الى ان هذه السندات تمثل 0.4% من السندات العالم.

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة حيث بلغت 114.650 مليار دولار وتأتي الكويت ثانيا بواقع 46.326 مليار دولار، وتأتي الإمارات ثالثا 38.277 ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 6.327 مليار دولار، ثم المغرب بواقع 3.723 مليار دولار.

واشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.212.827 تريليون دولار، تليها الصين وبواقع 980.786 مليار دولار تليها المملكة المتحدة وبواقع 634.010 مليار دولار، ومن ثم تأتي ايرلندا بواقع 289.279 مليار دولار".

related

انخفاض اخر بأسعار الذهب بالاسواق العراقية

Date: 2022-04-20 10:20:19
انخفاض اخر بأسعار الذهب بالاسواق العراقية

عند الإغلاق.. انخفاض طفيف في أسعار الدولار ببغداد

Date: 2022-01-05 14:26:53
عند الإغلاق.. انخفاض طفيف في أسعار الدولار ببغداد

الدولار ينخفض عند اغلاقه في اسواق بغداد

Date: 2021-06-27 15:25:04
الدولار ينخفض عند اغلاقه في اسواق بغداد

لليوم الثاني .. ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة

Date: 2022-02-15 11:17:07
لليوم الثاني .. ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة

الكهرباء العراقية تعلن تحسن ساعات التجهيز بعد قرار إيراني

Date: 2022-06-07 08:51:21
الكهرباء العراقية تعلن تحسن ساعات التجهيز بعد قرار إيراني

العراق يحدد نهاية عام 2027 لإيقاف حرق غازه

Date: 2021-11-23 06:30:23
العراق يحدد نهاية عام 2027 لإيقاف حرق غازه

العراق .. مساهمة النفط بالموازنة بلغت 96% والفائض 21 مليار دولار خلال شهر

Date: 2022-07-06 09:07:52
العراق .. مساهمة النفط بالموازنة بلغت 96% والفائض 21 مليار دولار خلال شهر

الذهب يرتفع مدعوما بانخفاض الدولار

Date: 2021-07-14 06:37:49
الذهب يرتفع مدعوما بانخفاض الدولار