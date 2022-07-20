العراق يرفع حيازته من السندات الامريكية بأكثر 4.5 مليار دولار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم، الاربعاء، عن ارتفاع حيازة العراق من السندات الامريكية بأكثر من 4.5 مليارات دولار خلال شهر أيار الماضي.

وقالت الخزانة في أحدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "حيازة العراق من السندات الخزانة الأمريكية لشهر ايار من عام 2022 ارتفعت بمقدار 4 مليارات و584 مليون دولار وبنسبة 13.94 % لتصل الى 32.894 مليار دولار بعد ان كانت 28.310 مليار دولار في شهر نيسان الماضي، مبينة ان "هذه السندات ارتفعت أيضا عن نفس الشهر من العام الماضي 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 20.9 مليار دولار".

واضافت ان "السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 15.485 مليار دولار وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 17.409 مليار دولار"، مشيرة الى ان هذه السندات تمثل 0.4% من السندات العالم.

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة حيث بلغت 114.650 مليار دولار وتأتي الكويت ثانيا بواقع 46.326 مليار دولار، وتأتي الإمارات ثالثا 38.277 ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 6.327 مليار دولار، ثم المغرب بواقع 3.723 مليار دولار.

واشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.212.827 تريليون دولار، تليها الصين وبواقع 980.786 مليار دولار تليها المملكة المتحدة وبواقع 634.010 مليار دولار، ومن ثم تأتي ايرلندا بواقع 289.279 مليار دولار".