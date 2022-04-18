العراق يرفع حيازته من السندات الامريكية بأكثر من 600 مليون دولار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الامريكية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حيازة العراق من السندات الامريكية بأكثر من 600 مليون دولار لتصل الى اكثر من 24 مليار دولار خلال شهر شباط الماضي.

وقالت الخزانة في احدث جدول لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر شباط من عام 2022 ارتفعت بمقدار 661 مليون دولار وبنسبة 2.82% ، لتصل الى 24.086 مليار دولار، بعد ان كانت 23.086 مليار دولار في شهر كانون الثاني الماضي"، مبينة أن "هذه السندات ارتفعت ايضا عن نفس الشهر من العام الماضي 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 16.2 مليار دولار".

وأضافت أن "السندات العراقية منها ضمانات طويلة الامد بمقدار 10,260 مليارات دولار وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 13,826 مليار دولار"، مشيرة الى ان "هذه السندات تمثل 0.3% من سندات العالم".

وعربياً تأتي السعودية في مقدمة الدول الاكثر حيازة ورفعت حيازتها لتصل الى 116,722 مليار دولار وتأتي الكويت ثانياً بواقع 50,571 مليار دولار، وتاتي الامارات ثالثاً 46,299 ومن ثم العراق رابعاً وعمان خامساً بواقع 5,338 مليار دولار، ثم المغرب بواقع 3,720 مليار دولار.

وأشارت إلى أن "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1,306,292 ترليون دولار، تليها الصين وبواقع 1,054,815 ترليون دولار تليها المملكة المتحدة وبواقع 625,240 مليار دولار، ومن ثم تأتي ايرلندا بواقع 314,848 مليار دولار".