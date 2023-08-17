العراق يرفع حيازته من السندات الامريكية بمقدار 300 مليون دولار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، ارتفاع حيازة العراق من السندات لتصل نحو 33 مليار دولار بعد سلسلة انخفاضات امتدت أربعة أشهر على التوالي.

وذكرت الخزانة في أحدث جدول لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر حزيران من عام 2023 ارتفعت بمقدار 300 مليون دولار لتصل الى 33 مليار دولار بعد ان كانت 32.7 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه"، مبينة ان " هذه السندات ارتفعت بنسبة 3.12% عن نفس الفترة من عام 2022 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 32 مليار دولار".

عربياً تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة حيث بلغت 108.1 مليارات دولار، وتأتي الإمارات ثانيا 65.2 مليار دولار، ومن ثم الكويت ثالثا بواقع 40.6 مليار دولار، ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 7.061 مليارات دولار.

واشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.105 تريليون دولار، تليها الصين وبواقع 835.4 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة وبواقع 672.3 مليار دولار، ومن ثم تأتي بلجيكا بواقع 332.4 مليار دولار".

وبلغت سندات الخزانة الأميركية في حزيران نحو 7.563 تريليونات دولار، بزيادة 1.97 في المائة عن مستواها في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 7.417 مليارات دولار، مع نموها شهرياً بنحو 0.56 في المائة من 7.521 تريليونات دولار في آيار 2023.