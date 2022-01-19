العراق يرفع حيازته من السندات الامريكية بما يقارب مليار دولار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم الاربعاء، عن ارتفاع حيازة العراق من السندات الامريكية بما يقارب من مليار دولار خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وقالت الخزانة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر تشرين الثاني ارتفعت بمقدار 874 مليون دولار وبنسبة 4.29% لتصل الى 21.238 مليار دولار بعد ان كانت 20.364 مليار دولار في شهر تشرين الاول الماضي، مبينة ان "هذه السندات ارتفعت ايضا عن الشهر نفسه من العام الماضي 2020 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 19.8 مليار دولار".

واضافت ان "السندات العراقية منها ضمانات طويلة الامد بمقدار 9.088 مليار دولار وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 12.150 مليار دولار"، مشيرة الى ان هذه السندات تمثل 0.3% من السندات العالم.

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة وبواقع 115.2 مليار دولار وتأتي بعدها الإمارات بواقع 48.83 مليار دولار وتأتي الكويت ثالثا بواقع 45 مليار دولار ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 5.4 مليار دولار، ثم المغرب بواقع 3.7 مليار دولار.

واشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الأمريكية هي اليابان وبواقع 1.340 تريليون دولار تليها الصين وبواقع 1.080 تريليون دولار تليها بريطانيا وبواقع 621 مليار دولار، ومن ثم تأتي لوكسمبورغ بواقع 334 مليار دولار".