العراق يرفع حيازته من السندات الامريكية الى 21.2 مليار دولار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الامريكية ان العراق رفع حيازته من السندات الامريكية الى 21.2 مليار دولار خلال شهر حزيران الماضي.

وقالت الخزانة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق رفع رصيده من شراء سندات الخزانة الامريكية بنسبة 23.98% لتصل الى 21.187 مليار دولار بعد أن كانت 17.1 مليار دولار في كانون الاول 2020:"، مبينة أن "السندات منها ضمانات طويلة الامد بمقدار 9.217 مليار دولار وضمانات قصيرة الأجل بمقدار 11.970 مليار دولار".

واضافت ان "رصيد العراق من السندات انخفض خلال العام الماضي بعد أن كانت 31.9 مليار دولار في كانون الثاني 2020 لتنخفض الى 30.9 مليار دولار في شباط من نفس العام، لتنخفض الى 30.7 في آذار ولتعاود الارتفاع في شهر نيسان إلى 32.5 ولتبلغ في أيار 32.6 مليار دولار لتنخفض مرة اخرى في حزيران الى 31.6 مليار دولار ومن ثم الى 29 مليار دولار في تموز وتنخفض مرة أخرى في شهر آب إلى 27.1 مليار دولار وتنخفض في شهر ايلول الى 24.4 مليار دولار ومن ثم الى 21.6 مليار دولار في تشرين الأول ولتبلغ في تشرين الثاني 19.8 مليار دولار ولتختتم العام بانخفاض وصل إلى 17.1 مليار دولار.

واشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.277 تريليون دولار تليها الصين وبواقع 1.062 تريليون دولار تليها بريطانيا وبواقع 453 مليار دولار".

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة وبواقع 127.8 مليار دولار وتأتي بعدها الإمارات بواقع 60.8 مليار دولار وتأتي الكويت ثالثا بواقع 47.3 مليار دولار ومن ثم العراق بواقع 21.2 مليار دولار وقطر خامسا بواقع 8.5 مليار دولار".