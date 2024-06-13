العراق يرفع حيازته من الذهب لأكثر من 145 طناً

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب يوم الخميس، أن العراق رفع حيازته من الذهب ليصل إلى أكثر من 145 طناً من احتياطات الذهب العالمية.

ووفقاً لأحدث جدول صادر عن المجلس لشهر يونيو/حزيران، اطلعت عليه، وكالة شفق نيوز، بلغ حجم حيازة العراق من الذهب 145.7 طناً، مقارنة بـ142.6 طناً خلال شهر مايو/أيار الماضي.

وأوضح المجلس أن العراق تراجع مرتبة ليصل إلى المرتبة 31 عالمياً من أصل 100 دولة مدرجة في الجدول بأكبر احتياطي للذهب، وتمثل هذه الكمية 9.8% من باقي احتياطاته الأخرى.

وأشار المجلس إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتربع على عرش أكبر حيازة للذهب في العالم بواقع 8,133.5 آلاف طن، تليها ألمانيا بـ3,352.9 آلاف طن، ثم إيطاليا بـ2,451.8 ألف طن، في حين جاءت سورينام في ذيل القائمة بحيازة 1.2 ألف طن.

يذكر أن المجلس العالمي للذهب يقع مقره في المملكة المتحدة، ويضم أعضاء من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، ويتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المؤثرة على سوق الذهب.