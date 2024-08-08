العراق يرفع حيازته من الذهب إلى أكثر من 148 طنًا

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الخميس، أن العراق زاد حيازته من الذهب إلى أكثر من 148 طنًا.

ووفقًا لأحدث تقرير نشره المجلس في آب 2024، والذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تقدم العراق مرتبة واحدة ليصل إلى المركز 29 عالميًا من أصل 100 دولة مدرجة في الجدول، بعد أن كان في المرتبة 30.

وأوضح التقرير أن العراق يحتل المرتبة الثالثة عربيًا بعد السعودية ولبنان.

وأشار التقرير إلى أن العراق رفع حيازته من الذهب إلى 148.3 طنًا، بعد أن كانت 145.7 طنًا، وهو ما يمثل 10.02% من إجمالي احتياطياته الأخرى.

كما أشار المجلس إلى أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول بأكبر احتياطي من الذهب عالميًا بواقع 8,133.5 أطنان، تليها ألمانيا بـ3,351.5 أطنان، ثم إيطاليا بـ2,814 طن، بينما تذيلت سورينام القائمة بـ1.2 طن.

يذكر أن المجلس العالمي للذهب، الذي يقع مقره في المملكة المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة في تحليل تغييرات السوق ويضم في عضويته أكبر شركات تعدين الذهب في العالم.