العراق يرفع حيازته من الذهب بشراء أكثر من طنين من المعدن الأصفر

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، شراء كميات جديدة من الذهب تقارب 2.3 طن، والذي ترتب عليه زيادة حيازاته من هذا المعدن بنسبة 1.79%.

وبهذا يصبح مجموع ما يمتلكه العراق (132,74) طناً، محافظاً على تسلسله في المرتبة الـ(30) ضمن ترتيب حيازات الذهب لدول العالم.

وأوضحت دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي في بيان اليوم، ان الشراء جاء بهدف زيادة حيازاته من الذهب في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم.

وأشار البيان إلى أن الذهب يعدُّ من أهم مكونات الاحتياطات التي تحتفظ بها البنوك والمؤسسات المالية الدولية، إذ تعْمَد هذه البنوك والمؤسسات إلى زيادة احتياطياتها من هذا المعدن بصورة مستمرة، لما لهذا الاجراء من انعكاس إيجابي على الملاءة المالية لهذه المؤسسات والجدارة الائتمانية لدولها.