العراق يرفع حظر استيراد بيض المائدة

شفق نيوز- بغداد

‏اتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد، يوم الاثنين، قراراً برفع المنع عن استيراد بيض المائدة، لأجل المحافظة على أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق العراقية.

جاء ذلك، خلال رئاسة محمد شياع السوداني، اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، فضلاً عن المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واستعرض المجلس، بحضور وزير الزراعة وكالة، ووكيل الوزير للشؤون الإدارية، عدداً من المواضيع المتعلقة بالقطاع الزراعي، والمطالب المستلمة من الفلاحين والمزارعين، والمقترحات التي قدمتها الجمعيات الفلاحية، إضافة الى مقترحات وزارتي الزراعة، والتجارة، وكذلك ملف أسعار تسويق محصول الحنطة للعام الحالي، وكميات الحصاد، وطرق الري، وأسعار البذور المجهزة الى الفلاحين.

وأقر المجلس، مجموعة من التوصيات بهذا الشأن، من بينها أن يتم تسليم مستحقات الفلاحين بشكل فوري عند تسويق الحنطة، مؤكداً دعمه لهذا القطاع الحيوي، ودور الفلاحين والمزارعين المحوري في عملية التنمية وتعزيز الاقتصاد،

‏وفي ما يخص تعظيم موارد الخزينة، بحث المجلس موضوع صناديق التعليم العالي للجامعات والكليات، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية، والذي قدم رؤية متكاملة مبنية على مخرجات اللجان المتخصصة المشكلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية، حيث أُقرت بعض التوصيات العامة التي تنظم عمل هذه الصناديق.