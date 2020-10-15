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العراق يرفع انتاجه من النفط بمقدار 22 الف برميل يومياً

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-15T06:56:22+0000
العراق يرفع انتاجه من النفط بمقدار 22 الف برميل يومياً

شفق نيوز/ اعلنت منظمة اوبك، يوم الخميس، أن العراق زاد انتاجه بمقدار 22 الف برميل يوميا في ايلول .

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق انتج من النفط الخام مقدار 3.600 مليون برميل يوميا بارتفاع بلغ 22 الف برميل يومياً عن شهر آب الماضي الذي بلغ الانتاج فيه 3.578 مليون برميل يومياً".

وأضاف أن "العراق باع النفط خام البصرة الخفيف لشهر ايلول بسعر 42.09 دولار، وهو اقل بـ 4.1 دولار من شهر آب الماضي الذي كان السعر فيه 46.10 دولاراً، وبنسبة تغيير بلغ 8.7-% "، مبينة أن "معدل سعر النفط العراقي خلال تسعة اشهر من العام الحالي بلغ 40.54 دولار فيما بلغ معدل سعر النفط بنفس الفترة من العام الماضي 64.01 دولار".

وأشارت إلى أن "انتاج النفط لدول المنظمة لشهر ايلول بلغ 24.106 وهو اقل بـ 47 الف برميل يوميا من شهر اب البالغ 24.153 مليون برميل" .

وأظهر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أن الطلب على النفط في 2021 سيرتفع بواقع 6.54 مليون برميل يومياً إلى 96.84 مليون برميل يومياً، أقل بواقع 800 ألف برميل عن التوقعات قبل شهر، نتيجة الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

 

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