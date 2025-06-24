العراق يرفع الحظر عن استيراد الدجاج البرازيلي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة البرازيلية، يوم الثلاثاء، عن رفع العراق حظراً تجارياً كان قد فرضه على لحوم الدجاج بعد تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور في مزرعة بالبرازيل الشهر الماضي.

وكان العراق وعدداً من دول العالم قد فرضوا حظراً على استيراد لحوم الدجاج البرازيلية على مستوى البلاد.

وكانت البرازيل قد أعلنت الأسبوع الماضي خلوها من فيروس إنفلونزا الطيور، بعد 28 يوماً من تسجيل الإصابات، دون ظهور أي تفشٍ جديد للمرض في المزارع التجارية.