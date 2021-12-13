العراق يرفع اسعار نفطه المصدر لثلاث قارات في كانون الثاني

شفق نيوز/ قررت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، رفع سعر خام البصرة المتوسط المصدر لاسيا لشهر كانون الثاني المقبل.

وذكرت الوزارة في وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان شركة تسويق النفط "سومو" التابعة للوزارة رفعت سعر نفط البصرة المتوسط 10 سنتات للمشترين في اسيا لشهر كانون الثاني المقبل بعلاوة مقدارها 1.40 دولارا عن متوسط خامي دبي وعمان.

واضافت انها رفعت اسعار خام البصرة الثقيل للمشترين لاسيا ايضا بمقدار 60 سنتا بخصم 1.75 دولارا من متوسط دبي- عمان.

وبينت ان خام البصرة المتوسط المصدر لامريكا تم رفعه ايضا لشهر كانون الثاني بواقع 95 سنتا بخصم 1.85 دولارا عن متوسط خام ارجوس القياسي، وتم رفع خام البصرة الثقيل المصدر لامريكا بمقدار 30 سنتا بخصم 3.60 دولارا عن خام ارجوس القياسي.

وبحسب الوثيقة فإن خام كركوك المصدر لامريكا ارتفع بمقدار 40 سنتا بعلاوة مقدارها 1.40 دولارا عن متوسط خام ارجوس القياسي.

واشارت الى ان خام البصرة المتوسط المصدر لاوروبا لشهر كانون الثاني رفع بمقدار 55 سنتا بخصم مقداره 5.15 دولارا عن متوسط خام بحر الشمال "برنت"، فيما رفع خام البصرة الثقيل 60 سنتا بخصم 7.60 دولارا عن سعر برنت، فيما خفض سعر خام كركوك المصدر لاوروبا بمقدار 45 سنتا بخصم 0.45 دولارا عن متوسط سعر برنت.