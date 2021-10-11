العراق يرفع اسعار النفط الخفيف لاسيا ويخفضه لاوروبا وامريكا

شفق نيوز/ رفع العراق سعر خام البصرة الخفيف المصدر لاسيا، يوم الاثنين، فيما خفض المصدر منه الى اوروبا وامريكا.

وقالت وزارة النفط في وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان العراق رفع سعر البصرة الخفيف للمشترين في اسيا لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بمقدار 45 سنتا للبرميل فوق سعر متوسط خامي دبي وعمان.

واضافت انها خفضت اسعار نفط البصرة المتوسط للمشترين لاسيا بمقدار 40 سنتا للبرميل فوق سعر خامي دبي وعمان، كما خفضت اسعار خام البصرة الثقيل للمشترين لاسيا ايضا بمقدار 2.75 دولار فوق متوسط دبي وعمان.

وبينت الوثيقة ان خام البصرة الخفيف المصدر لامريكا لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل تم تخفيضه بواقع 1.15 دولار عن خام ارجوس القياسي، وكذلك خام البصرة المتوسط المصدر لامريكا خُفض بواقع 1.35 دولار عن خام ارجوس القياسي، وايضا تخفيض خام البصرة الثقيل المصدر لامريكا بمقدار 3.20 دولار عن خام ارجوس القياسي.

واشارت الى ان خام كروك المصدر لامريكا ارتفع بمقدار 1 دولارا عن خام ارجوس القياسي.

ولفتت الى ان خام البصرة الخفيف المصدر لاوروبا لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل خفض بمقدار 4.05 دولار عن خام بحر الشمال "برنت"، فيما خفض سعر خام البصرة المتوسط لاوروبا لذات الشهر بواقع 5 دولارات عن سعر برنت، وخفض خام البصرة الثقيل 8 دولارات عن سعر برنت، فيما خفض سعر خام كركوك المصدر لاوروبا مقدار 1.40 سنتا عن سعر برنت.