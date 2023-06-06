العراق يرفع احتياطاته من العملة الصعبة لأكثر من 111 مليار دولار

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع احتياطاته من العملة الصعبة لأكثر من 111 مليار دولار.

ووفقا لجدول صادر عن البنك واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "احتياطيات العراق من العملة الصعبة ارتفعت خلال شهر أيار من العام الحالي 2023 لتصل الى 111 ملياراً، و765 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 45.14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022 والتي بلغت احتياطيات العراق من العملة الصعبة 77.003 مليار دولار وبنسبة ارتفاع 79.97% عن نفس الفترة من عام 2021 التي بلغت فيها الاحتياطيات 62.101 مليار دولار".

ويشير الجدول إلى أن "احتياطيات العراق من الذهب هي الاخرى ارتفعت لتصل الى 132.7 طنا خلال أيار الماضي، و ليحتل بذلك المرتبة الـ 30 عالميا بأكبر احتياطي للذهب، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 التي بلغت 96.4 طنا وايضا هي نفس الكمية للعام 2021 والتي كان يحتل العراق المرتبة الـ 38 عالميا".