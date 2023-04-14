العراق يرغب بنقل تجربة سعودية وفرت نصف مليون فرصة عمل

شفق نيوز/ بحث وزير التجارة اثير الغريري، مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) امكانية نقل تجربتها داخل العراق لتطوير المشاريع الصناعية والمدن، وفقا لما ذكرته وزارة التجارة العراقية في بيان اليوم الجمعة.

وذكر البيان، أن الغريري زار الهيئة السعودية للاطلاع على تجربة الهيئة بتطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية ذات نمو مستدام وبيئة اقتصادية وغيرها من المشاريع، وذلك على هامش زيارة الوزير والوفد المرافق له للرياض.

ونقل البيان عن الغريري قوله: اطلعنا خلال الزيارة على مهام الهيئة بتنظيم وتشجيع إقامة المدن الصناعية ومناطق التقنية في المملكة ودعم القطاع الخاص من خلال خلق بيئة مثالية للعمل وتوفير البنى التحتية اللازمة لإنشاء المصانع.

واشار إلى ان الهيئة استعرضت لنا أعمالها بإنشاء 35 مدينة صناعية في عموم المملكة بمساحة تزيد على 193 مليون متر مربع، ووفرت هذه المدن فرص عمل لاكثر من 500 الف عامل وموظف، كما تم زيارة بعض المصانع لانتاج المواد الغذائية والطبية.

ولفت الوزير انه تم التباحث مع الهيئة حول إمكانية نقل التجربة داخل العراق من خلال عقد الشراكات مع الوزارات العراقية والقطاع الخاص العراقي بتطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية ذات نمو مستدام وبيئة اقتصادية ، لما يمتلكه العراق من ارضية جاذبة ومشجعة .

من جانبهم اكد القائمون على الهيئة استعدادهم لنقل التجربة داخل العراق وعقد الاتفاقات مع الجهات العراقية في هذا الجانب.