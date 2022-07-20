العراق يرصد 200 مليون دولار لشراء القمح من ثلاث دول بينها أمريكا

شفق نيوز/ اكدت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، انها تسلمت مبلغاً مالياً مقداره 200 مليون دولار لشراء كدفعة أولية لشراء القمح الأجنبي على شكل وجبات، مبينة أن حصاد الحنطة في اقليم كوردستان ما زال مستمرا.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون في حديث لوكالة شفق نيوز ان "عملية حصاد القمح ما زالت مستمرة في اقليم كوردستان ويتم تجهيزها في المنافذ التسويقية لمحافظات الاقليم"، مبينا انه "اليوم لدينا مليونان و100 ألف طن من القمح المسوق من المحافظات العراقية كافة وهو يعد رقما جيدا بناء على المعوقات الكبيرة التي واجهتنا نتيجة قلة المياه واختزال القسم التسويقي".

وأضاف أن "كمية القمح التي تم حصادها تكفي للعام الحالي، كما ان لدينا استعدادات جارية لشراء القمح الأجنبي من مناشئ عالمية بعد توقيع وزارة التجارة مذكرات تفاهم مع كل من أستراليا وكندا وأمريكا".

واشار الى اننا "استلمنا 200 مليون دولار كمبلغ اولي لشراء القمح الأجنبي وعلى شكل وجبات من اجل عدم الضغط على الأسواق العالمية"، مبينا ان "الاسبوع المقبل سنتعاقد مع احدى الدول لشراء القمح".

واكد حنون ان "جميع مخازن وزارة التجارة تحتوي على مواد غذائية الخاصة بالسلة الغذائية ومؤمنة لغاية العام ويجري الان ايجاد اموال لغرض ايجاد خزين استراتيجي كافٍ لمواد هذه السلة".