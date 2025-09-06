العراق يردُّ على مزاعم انفتاحه على الشركات النفطية الامريكية فقط دون غيرها

شفق نيوز - بغداد

نفى وزير النفط حيان عبد الغني، يوم السبت، المعلومات والمزاعم المتداولة حول انفتاح العراق في التعامل مع الشركات النفطية الامريكية فقط دون غيرها.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة حوارية على هامش منتدى بغداد للطاقة حضرها مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال الوزير، ان العراق منفتح على جميع الشركات العالمية، ولدينا طيف واسع من الشركات التي تساهم في تطوير القطاع النفطي ابتداء من الشركات الأوروبية والصينية والأمريكية وانتهاءً الى غيرها من الشركات العاملة في مجال الطاقة.

وذكر عبد الغني ان ما يُقال ان العراق منفتح على الشركات الأمريكية فقط دون غيرها، فهذا الكلام غير دقيق وغير صحيح ونحن نؤمن بالتعاون والعلاقات الاقتصادية الواسعة مع مختلف البلدان.