وزير يرحب بالشركات الايرانية للعمل في تنفيذ المشاريع النفطية في العراق

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، على اهمية التعاون مع الشركات العالمية ودول المنطقة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية لتطوير قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة في العراق .

جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من رؤساء الشركات الايرانية، وفقا لما اعلنته وزارة النفط العراقية في بيان اليوم.

ونقل البيان عن عبد الغني، قوله ان العراق قد دعا الشركات الدولية المتخصصة المشاركة والمساهمة بتطوير صناعة النفط والغاز من خلال المشاركة في جولات التراخيص النفطية والغاز ومنها ملحق الجولة الخامسة والجولة السادسة ، لتطوير الحقول والمواقع النفطية والغازية في عدد من محافظات العراق والتي تضم فرص واعدة ومهمة .

وأشار الوزير الى دعم واسناد الحكومة والوزارة لهذه المشاريع الاستراتيجية ، وتوفير التسهيلات والبيئة الاستثمارية المناسبة لأهميتها في تطوير الصناعة النفطية ، وتعزيز التعاون المشترك مع الشركات المتخصصة في قطاع الاستثمار والتنمية المستدامة .

واثنى عبد الغني بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين ، وحرصهما على تعزيز افاق التعاون المشترك في قطاع النفط والطاقة ، مشيراً الى اهمية تشكيل اللجان المشتركة في القطاعات التخصصية ومنها، الغاز ، الاستكشافات ، الحفر، الانابيب ، التدريب ، الحقول المشتركة ، الطاقة المتجددة ، التصفية ، البنى التحتية وغيرها ، مرحباً بالشركات الايرانية في تنفيذ المشاريع في قطاع النفط والطاقة.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين في وزارة النفط الايرانية ، واعضاء الوفد العراقي المرافق للوزير ، الى جانب السفير العراقي في ايران.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط التقى زيدي فر معاون وزير النفط للشؤون الهندسية والبحوث التقنيات النفطية، وجرى بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين في قطاع النفط والطاقة .