العراق يرجح إبقاء "أوبك+" على سياسة الإنتاج الحالية على المدى القصير

شفق نيوز/ رجح وزير النفط إحسان عبد الجبار، يوم الاربعاء، إبقاء "أوبك+" على سياسة الإنتاج الحالية على المدى القصير.

وقال عبد الجبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "أعضاء منظمة أوبك وحلفاءها يهدفون إلى الوصول لحالة من الاستقرار والتوازن في سوق الطاقة موثوقة ومستديمة للدول الصناعية والمصدرة للنفط الخام"، مرجحا أن يتوصل أعضاء "أوبك" الى اتفاقية لتمديد العمل بسياسات الإنتاج الحالية خلال الفترة القصيرة المقبلة.

واضاف ان أعضاء "أوبك" وحلفاءها سيستمعون إلى دراسة فريق ابحاث السوق بالمنظمة والى دراسة المتغيرات في العرض والطلب وتوقعات عدد كبير من المراقبين والمسؤولين في أوبك خلال الاجتماع المقرر الخميس المقبل".

وتجتمع منظمة البلدان المصدّرة للنفط "أوبك" في وقت لاحق الأربعاء وعلى مدى يومين لاتخاذ قرار بشأن المضي قدما في زيادة الإنتاج أو إيقافه في ضوء التأثير المحتمل بمعدلات الطلب على النفط نتيجة قيود السفر لكبح انتشار متحور أوميكرون.